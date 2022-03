पुतिन का परमाणु अलर्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज या रूस सचमुच तबाही मचाने को तैयार?

यूरोप में नाटो बलों के कमांडर जनरल कर्टिस स्कापरोट्टी ने मार्च 2019 में अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि अमेरिका को यूक्रेन को अपनी रक्षा सुदृढ़ करने में मदद करनी चाहिए.

इसके बाद रूस ने जून 2020 में "परमाणु निवारण पर रूसी संघ की राज्य नीति के मूल सिद्धांत" “Basic Principles of the State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence” नाम से एक नया दस्तावेज जारी किया. परमाणु निवारण नीति के कार्यान्वयन को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इसने "रूसी संघ की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थितियों" में पारंपरिक हमलों के जवाब में परमाणु उपयोग की सिफारिश की. यहां भी 'एस्केलेट टू डीस्केलेट' की अवधारणा का एक स्पष्ट संदर्भ देखने को मिला.