Golden Globes 2022:'ड्रामा:द पावर ऑफ द डॉग' बेस्ट फिल्म, विनर्स की पूरी लिस्ट

बेस्ट एक्टर – म्यूजिकल/कॉमेडी: एन्ड्रियू गैरफील्ड (टिक, टिक...बूम)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: अरिआना डी बोस (बेस्ट साइड स्टोरी)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: Kodi Smit-McPhee (द पॉवर ऑफ द डॉग)

बेस्ट स्क्रीनप्ले: Kenneth Branagh (Belfast)

बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म: ड्राइव माय कार (जापान)

बेस्ट एनिमेटेड फीचर: Encanto

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर: Hans Zimmer

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग: No Time To Die from No Time To Die by Billie Eilish, Finneas O’Connell