G7 राष्ट्र रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा करेंगे

अमेरिका (USA) ने कहा है कि सात (G7) राष्ट्रों का समूह मास्को पर प्रतिबंधों (Ban on Moscow) को कड़ा करने के उद्देश्य से रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध (Ban on Russian Gold Imort) लगाएगा, जिसने रविवार को पूर्वी लुहान्स्क क्षेत्र में क्षेत्रीय बढ़त हासिल करने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले (Missile attack on Kyiv) किए हैं.

बवेरियन आल्प्स में इकठ्ठा हुए दुनिया के सबसे धनी देशों के नेताओं के रूप में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, "एक साथ, G7 यह घोषणा करेगा कि हम रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे, यह प्रमुख निर्यात जो रूस के लिए अरबों डॉलर का है"`