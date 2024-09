MP में 'बुलडोजर-गिरी': संपत्ति 'अवैध' या सरकार की नीयत?

'सिलेक्टिव बुलडोजर एक्शन'

अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सिलेक्टिव बुलडोजर एक्शन के पीछे क्या मकसद हो सकता है. इसका एक जवाब तथाकथित इन्स्टेन्ट जस्टिस के भाव को पूरा करना. यानी कोई घटना हुई. मीडिया के जरिए हम तक पहुंची. हमारा इमोशन जागा और मन में आया कि ऐसे लोगों की सजा दो. शायद सरकारें भी समझती हैं कि इन्स्टेंट जस्टिस के जरिए इन इमोशन को भुनाया जा सकता है.

लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज छूटने का डर है वह है जस्टिस. जस्टिस को लेकर ये लाइन अक्सर कही जाती है कि 100 Culprits Can Escape But One Innocent Shouldn't Be Punished. क्यों न माना जाए कि ऐसे एक्शन एक समाज को डराने की कोशिश है.. और भीड़ को खुश करने की कोशिश.. मतलब साफ है.. बुलडोजरतंत्र संविधान को मुंह चिढ़ा रहा है.. इसलिए हम पूछ रहे हैं जनाब ऐसे कैसे?