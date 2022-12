Top 10: बिलावल के बयान पर भारत में आक्रोश, महाराष्ट्र में सियासत का सुपर सैटरडे

हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की बहुचर्चित फिल्म 'अवतार द वे ऑफ वाटर (Avatar The Way Of Water) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. 'अवतार 2' (Avatar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री के साथ ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार 2' ने रिलीज के पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ 40 करोड़ का बंपर कमाई कर डाली है. इसके साथ ही इस फिल्म ने 'स्पाइडर मैन- नो वे होम' (32 करोड़) और 'एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर' (31 करोड़) को भी पछाड़ दिया है.