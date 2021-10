सावरकर ने अंग्रेजों को भेजी दया याचिका में क्या लिखा था, गांधी की सलाह क्या थी?

जवाब में गांधी जी ने क्या कहा

मोहनदास करमचंद गांधी ने 25 जनवरी, 1920 को वीडी सावरकर के भाई की चिट्ठी का जवाब दिया. उन्होंने एनडी सावरकर को लिखा, 'आपका पत्र मिला. आपको सलाह देना कठिन है. फिर भी मेरा सुझाव है कि आप एक छोटी याचिका तैयार करें जिसमें मामले के तथ्‍य सामने रखकर यह साफ किया जाए कि आपके भाई ने जो अपराध किया, वह पूरी तरह राजनीतिक था. मैं ऐसा सुझाव इसलिए दे रहा हूं ताकि मामले पर लोगों का ध्‍यान केंद्रित करना संभव हो सकेगा. तब तक, जैसा कि मैंने पहले भी एक पत्र में आपसे कहा है, मैं इस मामले में अपने तरीके से आगे बढ़ रहा हूं.’ (Volume 19 of the Collected Works of Mahatma Gandhi.)