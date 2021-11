सेना के काफिले पर हमले की पुरानी फोटो मणिपुर के हालिया अटैक की बताकर वायरल

फोटो को रिवर्स इमेज सर्च करने पर, हमें ये फोटो Hindustan Times के एक आर्टिकल में मिली.

ये स्टोरी 11 जून 2015 को पब्लिश हुई थी, जिसकी हेडलाइन थी, ''High alert across NE after reports of NSCN-K militants enter India." (अनुवाद- NSCN-K के उग्रवादियों के भारत में प्रवेश करने की खबर के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में हाई एलर्ट)