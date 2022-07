Bundelkhand Expressway नहीं मध्य प्रदेश के टूटे पुल का है ये वीडियो

वीडियो का टाइटल था, 'Newly-constructed bridge between Bhopal and Hoshangabad damaged in the first rain' (हिंदी अनुवाद- भोपाल - होशंगाबाद के बीच बना नवनिर्मित पुल पहली बारिश में क्षतिग्रस्त)

दोनों वीडियो में समानता नीचे देखी जा सकती है.