दिल्ली सरकार के गांधी जयंती के विज्ञापन की बताई जा रही ये फोटो एडिटेड है

2.5 लाख फॉलोअर वाले फेसबुक पेज Troll Indian Politics से फोटो इस कैप्शन के साथ शेयर की गई - "Not sure if it is Gandhi Jayanti or Kejriwal Jayanti". हिंदी अनुवाद - ''पता नहीं कि ये गांधी जयंती है या केजरीवाल जयंती''

दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अलि मेहंदी ने भी इस दावे के साथ ये फोटो ट्वीट की.