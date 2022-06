Singer KK की मौत वाले दिन का नहीं है कॉन्सर्ट से बाहर आते वक्त का ये वीडियो

केके के इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि 31 मई की रात कॉन्सर्ट हॉल में गर्मी बढ़ने के कारण केके की तबीयत बिगड़ी और वो बाहर आ गए. NDTV के ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट कर लिखा गया - On Camera, Singer KK Left Concert Complaining Of Heat, Died Soon After. यानी सीधे तौर पर इस वीडियो को KK की मौत से ठीक पहले का बताया गया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो को इसी दावे से शेयर किया अर्काइव यहां, और यहां देखे जा सकते हैं.