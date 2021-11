COP26:PM मोदी ने दिया 'वन सन-वन ग्रिड' का मंत्र, समझिए क्या है भारत का ये आइडिया

उम्मीद के अनुरूप COP26 जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से पीएम मोदी ने दुनिया के जीवाश्म ईंधन संकट का समाधान One Sun One World One Grid (OSOWOG) के रूप में पेश किया है. पीएम मोदी ने कहा कि “वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड’ समाधान न केवल एनर्जी स्टोरेज की जरूरतों को कम करेगा, बल्कि सौर परियोजनाओं की व्यवहार्यता को भी बढ़ाएगा."