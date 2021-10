फैब इंडिया के 'जश्न-ए-रिवाज' से नफरत, फिर ‘चौकीदार’ से क्यों मोहब्बत?

मेरे 'जश्न-ए-भड़काऊ दल' वालों आपका मुंह खट्टा हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि गुलाब जामुन भी जलेबी और समोसे की तरह हिंदी से नहीं हैं. इसलिए जब आप ऊर्दू के विरोध के नाम पर हिंदुस्तान की भाषा, जुबान, लैंग्वेज से चिढ़ेंगे तो हम आपकी हिपोक्रेसी पर पूछेंगे जनाब ऐसे कैसे?



फैबइंडिया (Fabindia) ने 9 अक्टूबर को अपना नया विज्ञापन ट्वीट किया. जिसमें लिखा था, “As we welcome the festival of love and light, Jashn-e-Riwaaz by Fabindia is a collection that beautifully pays homage to Indian culture," हिंदी में इसका मतलब हुआ--- 'जैसा कि हम प्यार और प्रकाश के त्योहार के स्वागत में लगे हैं, फैबइंडिया का जश्न-ए-रिवाज एक ऐसा संग्रह (collection) है जो खूबसूरती से भारतीय संस्कृति को सम्मान देता है..." ट्वीट में एक तस्वीर भी थी जिसमें लाल रंग की ड्रेस में पुरुष और महिलाएं नजर आ रही थीं. लेकिन लफ्ज 'जश्न-ए-रिवाज' सुनकर कुछ लोग भड़क गए. उन्हें लगा कि मानो दिवाली का नाम बदल गया है. कुछ ने तो कहा हिंदू त्योहारों के इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है. कुछ को आपत्ति थी कि फैबइंडिया के ऐड में लड़कियों ने बिंदी नहीं लगाई है. मतलब एक तो हिंदी नहीं, ऊपर से बिंदी नहीं.