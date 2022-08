नमक का इतिहास: संसार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला व्हाइट पाउडर कैसे बन गया

ग्राहम ए. मैकग्रेगर और ह्यूग ई. डी. वार्डनर की 1998 में प्रकाशित किताब साल्ट, डाइट एंड हेल्थ: नेप्च्यूंस पॉइजन चालिस: द ऑरिजिंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर(Salt, Diet and Health: Neptune's Poisoned Chalice: The Origins of High Blood Pressure) में नमक के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया है.

इसमें, लेखक बताते हैं कि खाने वाले नमक को ब्लडप्रेशर से जोड़ने वाली सबसे पहले टिप्पणी 1700 बीसी में चीनियों ने दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया है, “अगर ज्यादा मात्रा में नमक लिया जाए, तो पल्स अकड़ जाएगी या सख्त हो जाएगी.”

लेकिन इस बात को 3000 साल से ज्यादा बीत गए और आधुनिक मेडिकल साइंस ने 1836 में इसे लंदन में दोहराया.

और एक बार जब नमक का हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, हार्ट डिजीज और स्ट्रोकसे रिश्ता मजबूती से साबित हो गया, तो यह इंसानों के नमक के इस्तेमाल के तरीके को हमेशा के लिए बदल देने वाला था.

पार्ट 2 का इंतजार करें, जिसमें हम इंसानी शरीर पर नमक के असर, इससे पैदा होने वाली समस्याओं और साइंस ने बहुत ज्यादा नमक के इस्तेमाल के खतरों का किस तरह टेस्ट किया और किस तरह नतीजे निकाले, इस पर गहराई से नजर डालेंगे.