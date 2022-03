UP Election Result से बाजार भी गुलजार , Sensex 1350 अंक चढ़ा

UP समेत पांच राज्यों में वोटो की गिणती शुरू हो चुकी है. शुरुआती रुझानों में उत्तरप्रदेश (UP Election Result) में बीजेपी की सत्ता वापसी लगभग तय लग रही है. UP के अलावा गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में भी बीजेपी सबसे आगे चल रही है. वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी पंजाब में आसानी से सरकार बना सकती है.