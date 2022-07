SBI ने शुरू की Whatsapp Banking सर्विस, अब बैंक जाने की जरूरत नहीं

स्टेप 3: Whatsapp पर (+909022690226) पर Hi भेज दें, इसके बाद यूजर्स को 'Dear Customer, Welcome to SBI WhatsApp Banking Services!' मैसेज आएगा. यहां आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं. यूजर्स को अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और डी-रजिस्टर तीन ऑप्शन मिलेंगे.

यूजर्स को अपनी जरूरत के मुताबिक ऑप्शन सलेक्ट करना होगा. यूजर्स को अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 1 और मिनी स्टेटमेंट (Mini Statement) के लिए 2 टाइप करना होगा. रिप्लाई करते ही यूजर्स को वॉट्सऐप पर उनके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी.

SBI यूजर्स को क्रेडिट कार्ड के लिए वॉट्सऐप बेस्ड सर्विस मिलती है. इस सर्विस की मदद से एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को उनकी अकाउंट समरी, रिवॉर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मेक कार्ड पेमेंट और दूसरे ऑप्शन्स मिलते हैं.