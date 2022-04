Avatar: जल्द दिखेगी सीक्वेल की पहली झलक, पहली फिल्म का अभी तक कायम है रिकॉर्ड

साल 2009 में आई जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म Avatar का सीक्वेल इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस सीक्वेल की पहली झलक हाल ही में CinemaCon में दिखाई गई. अवतार के सीक्वेल का नाम Avatar: The Way of Water रखा गया है. ऑडियंस को इसकी झलक अगले हफ्ते डिज्नी-मार्वल की फिल्म 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' के साथ दिखाई जाएगी.