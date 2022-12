Covid Surge: चीन में बढ़ते केस पर अमेरिका और WHO ने क्या कहा, भारत कितना अलर्ट?

भारत कैसे अलर्ट? स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार, 20 दिसंबर को राज्यों को पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि भारत में वर्तमान में लोगों को संक्रमित करने वाले वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके. यह कदम चीन में COVID-19 मामलों और महामारी से जुड़ी मौतों की संख्या में भारी वृद्धि के बीच आया है.

क्या कहा स्वास्थ्य मंत्रालय ने? स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में कहा "जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए, सकारात्मक मामले के नमूनों के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग को तैयार करना आवश्यक है ताकि INSACOG के माध्यम से वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके".

भारत में चीन पर ट्रैवल बैन लगाने की मांग: चीन में तेजी से बढ़ता संक्रमण और वहां से आने वाले वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वह चीन पर पूरी तरह ट्रैवल बैन लगाए.

दुनिया में और कहां बढ़ रहा कोविड का मामला? चीन के साथ-साथ जापान, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और अमेरिका में भी दिन-ब-दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. स्थिति अलार्मिंग है और ये दुनिया के लिए खतरे का सबसे नया सिग्नल भी बन चुका है.

अमेरिका ने क्या कहा है? विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि इस समय वायरस फैल रहा है, इसमें परिवर्तन करने और हर जगह लोगों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता है." साथ ही उन्होंने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आकार को देखते हुए वायरस का टोल बाकी दुनिया के लिए चिंता का विषय है."

WHO ने क्या कहा? प्रमुख वैज्ञानिकों और WHO का मानना है कि चीन में कोरोना को देखते हुए इसके खात्मे की घोषणा जल्दबाजी होगी. WHO की कोविड इमरजेंसी कमेटी में शामिल डच वायरोलॉजिस्ट मैरियन कोपमैन्स ने कहा, 'क्या अब भी हम किसी चीज को पोस्ट पैडेंमिक (महामारी के बाद) कह सकते हैं, जब दुनिया का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना की दूसरी लहर में पहुंच रहा है? यह स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में कोरोना कम हुआ है और हम महामारी के अलग चरण में हैं, लेकिन चीन में बढ़े मामले ने मुसीबत बढ़ाई है'.