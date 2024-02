क्या एक दिन पुराना चावल सेहत को नुकसान पहुंचाता है? एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह

Is It safe To Eat Day Old Rice: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चावल बनाते समय मात्रा का सही अंदाज नहीं रहता और चावल जरूरत से ज्यादा बन जाता है? फिर उस बचे हुए चावल को खत्म करते-करते 1-2 दिन निकल जाते हैं? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है.

ऐसे तो बचपन से कई लोगों ने बासी चावल को गर्म करके या प्याज और हरी-मिर्च का छौंक लगा कर या किसी दूसरे तरह की मजेदार रेसिपी बना कर खाया होगा पर आजकल इंटरनेट पर चल रहे बचे हुए चावल को गर्म करके नहीं खाने की सलाह ने शायद सभी को सोच में डाल दिया है.