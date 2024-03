"छुपकर जीना पड़ता है": गर्भपात पर 24 सप्ताह की लिमिट तय करने वाला कानून बना रहा 'मजबूर' मां?

महिला की प्रजनन स्वायत्तता (Right of Reproductive Autonomy) यानी महिला का अपनी कोख पर हक और अजन्मे बच्चे का अधिकार (Right of Unborn Child) को लेकर देश में काफी समय से एक बहस छिड़ी हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने ऐसे ही कुछ मामलों पर फैसला दिया है. इन सभी मामलों में जो बात समान है वह यह कि दायर याचिका में 24 सप्ताह से ज्यादा की गर्भधारण की हुई महिलाएं शामिल हैं.

24 सप्ताह से ज्यादा समय से इन गर्भवती महिलाओं ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी, जिसे खारिज कर दिया गया.