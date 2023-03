World Poetry Day 2023: विश्व साहित्य के इन मशहूर कवियों को कितना जानते हैं आप?

मिखाइल यूरीविच लेर्मोंटोव (Mikhail Lermontov)

रूस के रोमेंटिक कवि मिखाइल यूरीविच लेर्मोंटोव का जन्म रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था. उनकी तीन साल की उम्र में ही मां की मौत हो गई थी और उनके पिता, एक रिटायर्ड सेना अधिकारी थे. 1830 में लेर्मोंटोव ने मास्को विश्वविद्यालय में दाखिला लिया.

The Corsair, The Angel, Tambov Treasurer’s Wife, The Fugitive और the much-revised Rmantic masterpiece Demon शामलि है. रूस का पहला साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखने का रिकॉर्ड भी मिखाइल यूरीविच लोर्मोंटोव के नाम ही है. उन्होंने 1840 में रूस का पहला मनोवैज्ञानिक नॉवेल A Hero of Our Time लिखा.