मुर्शिदाबाद चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Murshidabad Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: मुर्शिदाबाद (Murshidabad) लोकसभा सीट से गौरी शंकर घोष (बीजेपी) (Gouri Sankar Ghosh(BJP)), एमडी सलीम (सीपीआईएम) (MD Salim(CPI(M))), अबू ताहेर खान (एआईटीसी) (Abu Taher Khan(AITC)) उम्मीदवार हैं. मुर्शिदाबाद (Murshidabad) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



मुर्शिदाबाद (Murshidabad) लोकसभा सीट पर 7 May को Phase 3 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में एआईटीसी (AITC) से अबू ताहेर खान (Abu Taher Khan) जीते थे. उन्होंने आईएनसी (INC) के अबू हेन, पुत्र - लेट अब्दुस सत्तार (Abu Hena, S/O - Late Abdus Sattar) को हराया था. मुर्शिदाबाद (Murshidabad) में साल 2014 में सीपीआई (एम) (CPI (M)) के बदरूद्दोजा खान (Badaruddoza Khan) ने कांग्रेस (Congress) के अब्दुल मनन हुसैन (Abdul Mannan Hossain) को हराया था.