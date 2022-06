राज्यसभा चुनाव: ओपन वोटिंग- एजेंट सबसे पावरफुल, क्रॉस वोटिंग पर विधायक पर एक्शन?

राज्य सभा में किस पार्टी के कितने सांसद? (How Many MPs of party in Rajya Sabha)

राज्य सभा में बीजेपी के 95, कांग्रेस के 29, टीएमसी के 13, डीएमके के 10, बीजू जनता दल के 8, आम आदमी पार्टी के 8, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 7, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 6, सीपीआई (एम) के 5, एआईएडीएमके के 5, एसपी के 5, आरजेडी के 5, जेडीयू के 5, एनसीपी के 4, बीएसपी के 3, शिवसेना के 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 सांसद हैं.

राज्य सभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? (How Rajya Sabha Members Elected)

लोकसभा की तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि करते हैं. यानी विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं. राज्यसभा में सीटों की संख्या संबंधित राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है. राज्यसभा सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को जरूरी संख्या में वोट चाहिए होते हैं, जिसे कोटा कहते हैं.