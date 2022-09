खिलाड़ियों की 'रेल' ने बिगाड़ा खेल, 'भूल-भुलैया' में घूम रहे द्रविड़-रोहित!

अंग्रेजी की एक बड़ी प्रचलित लाईन है- "having too much in your hand is also a kind of imprisonment" मतलब जब हाथ में जरूरत से ज्यादा हो तो इंसान कैदी बन जाता है. IPC के किसी सेक्शन वाला कैदी नहीं बल्कि अपनी ही परिस्थितियों में कैद हो जाता है, वो चुन नहीं पाता कि कौन सा बेस्ट है. ठीक यही हालत इस समय भारतीय किकेट की है. एक-दो नहीं बल्कि कई अनसुलझे सवाल हैं.