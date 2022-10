Airtel का 5G नेटर्वक इन स्मार्टफोन को करेगा सपोर्ट, चेक करें लिस्ट

5G Support Smartphones: एयरटेल ने आठ शहरों में अपनी 5G सर्विस को शुरू कर दिया है, इस सर्विस को Airtel 5G Plus के नाम से लॉन्च किया गया हैं. Airtel 5G Plus seva दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, वाराणसी, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में उपलब्ध है. एयरटेल कस्टमर्स को Airtel 5G Plus का इस्तेमाल करने के लिए नया सिम कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अपने पुराने सिम पर भी इसका मजा उठा सकते है.