Pakistan Floods: पाकिस्तान में भयानक बाढ़ और सरकार का भयानक झूठ

2 महीने पहले ही वाशिंगटन पोस्ट में लिखे एक लेख में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने लिखा था- “Climate Change is a bigger threat to Pakistan than terrorism” मतलब 'पाकिस्तान को आतंकवाद से ज्यादा जलवायु परिवर्तन से खतरा है.'