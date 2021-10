क्या गांधीजी वाकई कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे?

भारत को कांग्रेस मुक्त करने के राजनीतिक नारे के समर्थन में महात्मा गांधी की जिस 'अंतिम इच्छा' का जिक्र बार-बार होता है, उसका आधार 'हरिजन' पत्रिका में उनकी हत्या के फौरन बाद प्रकाशित एक दस्तावेज है. अंग्रेजी में His Last Will And Testament और हिंदी में उनकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा शीर्षक से ये दस्तावेज 'हरिजन' के 15 फरवरी, 1948 के अंक में छपा था. यानी 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी हत्या के महज 15 दिन बाद.