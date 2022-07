Doctor's Day 2022: नई NMC ड्राफ्टेड गाइडलाइंस में डॉक्टरों के लिए क्या छिपा है?

"समस्या ये है कि कुछ भी अभी तक साफ नहीं है, मतलब हम स्टूडेंट्स अभी तक यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कब ये परीक्षा शुरू होगी? किस बैच से शुरू होगी? साल 2022 के शुरू में ही NExT के हिसाब से एक मॉक टेस्ट होने वाला था, वो अभी तक नहीं हुआ है. समझ नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़े. यूनिवर्सिटी के हिसाब से या NExT के? अगर हमें पढ़ने और NExT की तैयारी करने का समय मिल जाए तो ये एक अच्छा रास्ता है. पर कम समय में अचानक से NExT परीक्षा हमारे सामने ला कर खड़ी कर देना समस्या का कारण बन सकता है."

द्रिमा आनंद, 2018 बैच, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, लखनऊ