Grammys 2022 जीतने वालों को जानिए, Jon 8 तो Olivia 6 साल से कर रहे संगीत साधना

एलबम ऑफ द ईयर Jon Batiste

Album of the year का अवॉर्ड Jon Batiste ने “We Are” के लिए जीता है. Batiste पहले ब्लैक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने साल 2008 के बाद ग्रैमी में Album of the Year का अवॉर्ड जीता है. साल 2008 में Herbie Hancock ने River: The Joni Letters के लिए ग्रैमी अवॉर्ड जीता था. Batiste के एलबम का टाइटल ट्रैक साल 2020 के Black Lives Matter मूवमेंट के सपोर्ट में लिखा गया था.