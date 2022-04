Earth Day 2022: Google ने जलवायु परिवर्तन पर बनाया खास Doodle, शेयर की तस्वीरें

इस साल विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है ‘Invest in our planet’ (हमारे ग्रह में निवेश करें) है. यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरा-भरा भविष्य एक समृद्ध भविष्य है. पिछले साल 2021 में 'Restore Our Earth' की थीम पर 51वां अर्थ डे मनाया गया था.