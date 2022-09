बच्चियों, बुजुर्गों और दलितों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1

ये मामले IPC की धारा 376 और The Protection Of Children From Sexual Offences Act की धारा 4 और 6 के तहत दर्ज किए गए हैं.

मध्यप्रदेश में 2020 में भी यही हालात थे, तब 5,598 दुष्कर्म के केस दर्ज किए गए थे, जिसमे 3,259 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले थे. तब भी मध्य प्रदेश देश में नंबर वन था. इसके अलावा मध्यप्रदेश में 2021 में औसतन हर 17 मिनट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक केस दर्ज हुआ.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की बदनामी जारी है, राज्य में फिर से 2021 में देश में बलात्कार की वारदात 6,462 दर्ज की गई हैं. इन 6,462 मामलों में 50% से ज्यादा मामले यानी कि 3515 मामलों में पीड़ित नाबालिग हैं. आंकड़ों को खंगाले तो पता चलता है कि देश में दर्ज हुए रेप के मामलों में हर दसवां मामला मध्यप्रदेश में दर्ज हुआ है.