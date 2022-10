Fact Check: जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की हार की खबर सुनाते हुए नहीं हंसा ये एंकर

हमने वीडियो वेरिफिकेशन टूल InVID का इस्तेमाल कर वीडियो को कई कीफ्रेम्स में बांटा और उनमें से कुछ पर रिवर्स इमेज सर्च किया. सर्च रिजल्ट में जाकर देखने पर हमें घाना के एक न्यूज चैनल का यूट्यूब हैंडल मिला. इस चैनल का नाम United Television Ghana है.

चैनल पर जाकर देखने पर हमें 31 अक्टूबर 2020 को अपलोड किया गया ऐसा ही एक वीडियो मिला. वीडियो का टाइटल था, ''Akrobeto ‘Massacres’ Names Of Foreign Clubs As He Gives Fixtures From Bundesliga To Italian Serie A."