यूक्रेन के फेमस लोग-चीजें, यहीं से हैजे का टीका और सोवियत स्पेस प्रोग्राम के जनक

प्राचीन और आदिम बीच फॉरेस्ट (Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe) : इस विरासत को कई देश साझा करते हैं. इस वन के 84 घटक 18 देशों में फैले हैं. हिमयुग यानी आइस एज से लेकर अब तक इन जंगलों में पुराने पेड़ों की एक अमूल्य आबादी और बीच और कई अन्य प्रजातियों का एक आनुवंशिक भंडार है, जो इन पुराने-विकास वाले वन निवासों से जुड़े और निर्भर हैं.