'ब्रिटेन की शाही बहू का फर्टिलिटी टेस्ट कराया गया'-दावे के बीच जानें यह क्या है?

ब्रिटेन का शाही परिवार एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में पब्लिश हुई एक किताब में ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर बड़ा आरोप लगाया गया है. 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family' नाम की इस किताब में लेखक टॉम क्विन दावा किया है कि रॉयल फैमिली ने अपनी बहू केट मिडलटन (प्रिंस विलियम की पत्नी) का शादी से पहले 2011 में यह फर्टिलिटी टेस्ट कराया था.

चलिए यहां आपको इन तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स की मदद से बताते हैं