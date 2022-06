Fact Check: भारतीय झंडा जलाते लोगों की ये फोटो भारत नहीं, पाकिस्तान की है

गूगल पर फोटो को रिवर्स इमेज सर्च करने पर, हमें न्यूज एजेंसी Associated Press (AP) पर 9 जून 2022 को पब्लिश एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इसी फोटो का इस्तेमाल किया गया था. फोटो के कैप्शन के मुताबिक, ये फोटो 9 जून 2022 को पाकिस्तान के लाहौर में ली गई थी.

रिपोर्ट की हेडलाइन थी, 'Pakistanis rally to denounce India over remarks about Islam' (अनुवाद- इस्लाम पर टिप्पणियों को लेकर भारत की निंदा करने के लिए पाकिस्तानियों की रैली).

स्टोरी के मुताबिक, नूपुर शर्मा के इस्लाम और पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया था. फोटो के लिए AP Photo और केएम चौधरी को क्रेडिट दिया गया था.

वायरल फोटो और AP की ओरिजिनल तस्वीर में समानताएं नीचे देखी जा सकती हैं.