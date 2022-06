कानपुर हिंसा से जोड़कर वायरल हो रहा महाराष्ट्र का 2 साल पुराना वीडियो

यहां से क्लू लेकर, हमने गूगल पर "police lathi-charge on people in Indore during COVID-19 lockdown" कीवर्ड की मदद से सर्च किया और हमें फैक्ट चेकिंग वेबसाइट BOOM पर पब्लिश एक फैक्ट चेक स्टोरी मिली.

BOOM ने फैक्ट चेक में पाया था कि वीडियो इंदौर का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा का है और इसका कोविड लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है. मुंब्रा पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने फैक्ट चेक ऑर्गनाइजेशन से पुष्टि की थी कि वीडियो मुंब्रा में श्रीलंका के कौसा इलाके का है. पुलिस ने लाठी चार्ज इसलिए किया था क्योकि दो गुटों में झगड़ा हो गया था.

इसके अलावा, हमें Hindustani Reporter नाम के एक यूट्यूब चैनल पर वायरल वीडियो का लंबा वर्जन मिला.